Тегеран, 6 июля, 2016, 23:19 — ИА Регнум. Заместитель губернатора провинции Систан и Белуджистан по вопросам политики и безопасности Али Асгар Миршекари сообщил журналистам Tasnim News о перестрелке в приграничной зоне.

rin.ru Ночная перестрелка

Пограничный патруль столкнулся с контрабандистами в районе города Пишин, который расположен в 450 км к югу от областной столицы Захедан.

«Преступники оказали вооруженное сопротивление пограничникам. В ходе перестрелки полиция потеряла четырех сотрудников. В числе погибших один сержант и трое рядовых», — поделился деталями происшествия Миршекари.

Столкновения в приграничных районах провинции Систан и Белуджистан не являются редкостью. Пограничной полиции Ирана часто приходится вступать в бои с наркоторговцами и преступниками на ирано-пакистанской границе. В апреле 2016 года спецслужбы Ирана провели успешную операцию в юго-восточной провинции. В результате ликвидированы главарь «суннитской» террористической группировки «Ансар аль-Фуркан» Хезхам Азизи и двое боевиков, которые находились с ним.