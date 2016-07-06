Воронеж, 6 июля, 2016, 23:18 — ИА Регнум. В 2015 году предприятия Воронежской области исполнили заказы «Газпрома» на выпуск оборудования на общую сумму 9 млрд рублей. Такие данные привел губернатор Воронежской области Алексей Гордеев 6 июля на открытии специализированной выставки «Центральная Россия — территория технологического развития производства для нефтегазовой отрасли», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. Участие в открытии выставки, организованной ООО «Газпром трансгаз Москва», принял также полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов. Основной темой выставки, как и заседания совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в ЦФО, которое состоялось позже, стало импортозамещение.

gazprom.ru ООО «Газпром трансгаз Москва». Подготовка оборудования к работе

«Импортозамещение, развитие отечественного производства — одно из наших основных направлений. В этом отношении «Газпром» подает хороший пример всем предприятиям. Что касается «Газпром трансгаз Москва» — это одна из передовых дочерних организаций «Газпрома», которая отвечает за то, чтобы именно местный отечественный производитель участвовал в разработке компонентов, необходимых на производстве и в научном плане», — отметил в своем выступлении Александр Беглов.

Глава Воронежской области, в свою очередь, отметил активное участие компании в жизни региона: он отметил большое количество построенных социальных объектов.

«Сегодня «Газпром» и дочерние предприятия являются не только залогом энергетической безопасности, но и драйвером экономики многих регионов Российской Федерации. Еще не зная о санкциях, не понимая, какой будет ситуация на внешних рынках, мы с «Газпромом» более трех лет назад подписали дорожную карту, что и явилось толчком к созданию регионального кластера предприятий по производству оборудования для нефтегазовой промышленности. В прошлом году предприятия Воронежской области произвели оборудования по заказам «Газпрома» на сумму 9 млрд рублей. Можете сами оценить, что это за вклад в развитие региональной экономики», — отметил Алексей Гордеев.

В рамках выставки «Центральная Россия — территория технологического развития производства для нефтегазовой отрасли» представлены 42 предприятия, в их числе девять — из Воронежской области.

В 2009 году в Воронежской области создан и успешно работает кластер производителей нефтегазового и химического оборудования. В него вошли воронежские предприятия, разрабатывающие и поставляющие машиностроительную продукцию для обеспечения работы по добыче нефти и газа, а также для транспортировки и последующей переработки, в том числе для нужд ПАО «Газпром». В числе ключевых поставщиков продукции для ПАО «Газпром» в Воронежской области — ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ», «Воронежский механический завод» — филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», ЗАО «Лискимонтажконструкция», ОАО «Борхиммаш», ЗАО «ОФС Связьстрой-1 ВОКК» и другие предприятия.