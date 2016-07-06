Мадрид, 6 июля, 2016, 23:08 — ИА Регнум. Аргентинский футболист Лионель Месси, выступающий за испанский клуб «Барселона», собирается подать апелляцию на решение испанского суда, который приговорил его к 21 месяцу тюрьмы за уклонение от уплаты налогов. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает AFP.

Themeplus Лионель Месси

Напомним, ранее сегодня стало известно, что нападающий «Барселоны» и его отец Хорхе Месси получили тюремный срок за удлинение от уплаты налогов. Также оба были приговорены к штрафу, Месси к 2 млн евро, а его отец к 1,5 млн евро.

Тюремный срок для Месси и его отца скорее всего будет условным, так как по испанскому законодательству приговоренных к сроку менее двух лет, не отправляют в тюрьму.

Испанский клуб «Барселона» поддержал Мессии и заявил, что он не должен подвергаться уголовному преследованию после того, как уладил все свои дела с налоговой.