Кито, 6 июля, 2016, 22:59 — ИА Регнум. В кантоне Каямбе (Эквадор) в эти дни проходит традиционный грандиозный фестиваль. В этом году он приурочен к 192 — летию основания этого населенного пункта и 136 — летию провозглашения его кантоном.

joestrippin.blogspot.com Фестиваль в Каямбе (Эквадор)

Кантон Каямбе известен в мире как место, где выращиваются уникальные разноцветные розы. В рамках фестиваля агротуристы смогут посетить плантации и увидеть различные стадии роста, сбора, сортировки и упаковки цветов. Отметим, что эквадорские розы считаются лучшими в мире. А в кантоне Каямбе из 70 000 жителей половина так или иначе связана с процессом выращивания роз.

В городе можно посетить археологический музей. В главном парке расположена Церковь Богоматери, построенная в 1887 году в стиле эклектика и сохраняющая дух колониальных времен, хотя она была реконструирована в 19 веке. Множество туристов также стремятся поднятся на заснеженную вершину вулкана Каямбе, возвышающегося на 5790 метров над уровнем моря. На склонах этого вулкана находится водопад Кариаку, формируемый водами реки Кучикама, где можно насладится чистой водой и красотой этого таинственного места. В 4 км от Каямбе находится археологический комплекс Пунтиациль, известный как «Храм Солнца и Луны», построенный народом каямби. Это место, где древние индейцы поклонялись божествам, оно также служило астрономической обсерваторией и солнечным календарём. В 6 км к югу от Каямбе, в селении Сан Луис Гуачала, на широте 00°00'06» и на высоте 2 812 метров над уровнем моря находится шар-памятник, который был построен в память о пребывании в этом кантоне геодезической миссии в июне 1736 года. Шар был сделан из камня, диаметром 1,80 м и установлен на большом бетонном постаменте, комментирует «Эквадор сегодня».