Бразилиа, 6 июля, 2016, 22:48 — ИА Регнум. Адвокат Дилмы Руссефф Жозе Эдуарду Кардозу огласил ее заявление специальной комиссии по импичменту Федерального сената. Дилма Руссефф уверена, что случившееся с ней обусловлено политическими мотивами. И судят ее не за ошибки, а за успехи, комментирует Prensa Latina. В качестве одного из основных мотивов политических кругов инициировавших процедуру импичмента Дилма Руссефф обозначила свое невмешательство в антикоррупционное расследование в компании Petrobras.

Гвидо Рени. Смерть Лукреции. 1640-1642

Процедурный комитет Верхней палаты парламента Бразилии намерен провести голосование по докладу об импичменте, который подготовил Антонио Анастасия, 4 августа. Это полностью закрывает текущий этап импичмента и дает основания для проведения окончательного судебного разбирательства. Последнее голосование пройдет 16 августа с.г. на пленарном заседании. В случае если будет принято решение об импичменте, Дилма Руссефф автоматически снимается с должности президента. А Мишел Темер — ныне временный президент Бразилии — становится полноправным президентом страны до 31 декабря 2018 года. Руссефф не будет иметь права быть избранной и занимать государственные должности в течение восьми лет, писало ранее ИА REGNUM