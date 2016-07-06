Уимблдон, Великобритания, 6 июля, 2016, 22:45 — ИА Регнум. Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в четвертьфинал женского парного турнира.

Теннис

Микаела Крайчек/ Барбара Стрыцова — Екатерина Макарова/ Елена Веснина 0:2 (3:6, 4:6)

Свой матч в миксте Елена Веснина и Бруно Суареш проиграли.

Завтра, 7 июля, Елена Веснина сыграет полуфинальный матч против Серены Уильямс. Пока это несомненно самый важный для Елены матч.

В мужском одиночном разряде определились полуфиналисты. Роджер Федерер сыграет с Милошем Раоничем, а Томаш Бердых с Энди Марреем.