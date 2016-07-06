На Уимблдоне пара Макарова/Веснина вышли в 1/4 и сыграют с сёстрами Уильямс
Уимблдон, Великобритания, 6 июля, 2016, 22:45 — ИА Регнум. Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в четвертьфинал женского парного турнира.
Теннис
- Микаела Крайчек/Барбара Стрыцова — Екатерина Макарова/Елена Веснина 0:2 (3:6, 4:6)
Свой матч в миксте Елена Веснина и Бруно Суареш проиграли.
Завтра, 7 июля, Елена Веснина сыграет полуфинальный матч против Серены Уильямс. Пока это несомненно самый важный для Елены матч.
В мужском одиночном разряде определились полуфиналисты. Роджер Федерер сыграет с Милошем Раоничем, а Томаш Бердых с Энди Марреем.