Брюссель, 6 июля, 2016, 22:34 — ИА Регнум. Совет Россия — НАТО пройдет в Брюсселе 13 июля. Об этом сказано в заявлении генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, опубликованном сегодня, 6 июля, на сайте организации.

Кукрыниксы. В комитете восемнадцати. 1963

Столтенберг дежурно отметил, что Совет Россия — НАТО играет важную роль в качестве форума для диалога и обмена информацией с целью снижения напряженности и повышения предсказуемости. Он подчеркнул, что практический диалог с Россией остается в подвешенном состоянии, но альянс хочет держать каналы для политического диалога открытыми.

На Совете будет обсуждаться ситуация в Афганистане. Основной темой станет обсуждение военно-политического кризиса на Украине и выполнение Минских соглашений.