Учителя Мексики протестуют против реформы образования
Мехико, 6 июля, 2016, 22:14 — ИА Регнум. Глава министерства народного образования Мексики Аурелио Нуньо заявил, что образовательная реформа — это не проблема, а способ «вывести страну на новый уровень развития». И единственный инструмент «разрушения социального неравенства». Чиновник отметил, что сейчас готовится еще одна новая образовательная модель, сообщает Prensa Latina.
Однако, похоже, что руководство министерства народного образования Мексики больше интересуют огромные инвестиции, выделенные на реализацию школьной реформы. Речь идет о 50 миллиардах песо (2, 7 миллиардов долларов).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, реформа образования в Мексике вызвала резкое недовольство у значительной части работников этой сферы. Трагические события осенью 2014 года произошли в штате Герреро, когда местные власти отдали на расправу учащихся педагогического колледжа местным бандитам только за то, что молодые люди приняли участие в мирной демонстрации против реформы образования. В конце февраля 2015 года массовая акция протеста учителей в Акапулько закончилась столкновением с полицией. В конце июля 2015 года 14 тысяч мексиканских преподавателей в ночь вышли на акции протеста против ликвидации государственного института народного образования штата Оахако. Восемь человек погибло и еще 108 получили ранения в на юге Мексики в конце июня 2016 года в результате столкновений с полицией учителей, выступающих против реформы образования, сообщает радио MVS. Протестующие уверены, что власти хотят сделать из образования товар и лишить доступа к нему широкие слои населения.