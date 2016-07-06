Мехико, 6 июля, 2016, 22:14 — ИА Регнум. Глава министерства народного образования Мексики Аурелио Нуньо заявил, что образовательная реформа — это не проблема, а способ «вывести страну на новый уровень развития». И единственный инструмент «разрушения социального неравенства». Чиновник отметил, что сейчас готовится еще одна новая образовательная модель, сообщает Prensa Latina.

Darij & Ana Классная комната в мексиканской школе

Однако, похоже, что руководство министерства народного образования Мексики больше интересуют огромные инвестиции, выделенные на реализацию школьной реформы. Речь идет о 50 миллиардах песо (2, 7 миллиардов долларов).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реформа образования в Мексике вызвала резкое недовольство у значительной части работников этой сферы. Трагические события осенью 2014 года произошли в штате Герреро, когда местные власти отдали на расправу учащихся педагогического колледжа местным бандитам только за то, что молодые люди приняли участие в мирной демонстрации против реформы образования. В конце февраля 2015 года массовая акция протеста учителей в Акапулько закончилась столкновением с полицией. В конце июля 2015 года 14 тысяч мексиканских преподавателей в ночь вышли на акции протеста против ликвидации государственного института народного образования штата Оахако. Восемь человек погибло и еще 108 получили ранения в на юге Мексики в конце июня 2016 года в результате столкновений с полицией учителей, выступающих против реформы образования, сообщает радио MVS. Протестующие уверены, что власти хотят сделать из образования товар и лишить доступа к нему широкие слои населения.





