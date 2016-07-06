Москва, 6 июля, 2016, 22:13 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с президентом США Бараком Хусейном Обамой вопросы международной повестки дня. Лидеры двух стран поговорили по телефону, сообщает сегодня, 6 июля, пресс-служба Кремля.

ИА REGNUM

Сообщается, что Путин и Обама подтвердили готовность к наращиванию координации по военной линии действий России и США в Сирийской Арабской Республике. Также лидеры двух стран подчеркнули важность возобновления межсирийского переговорного процесса под эгидой ООН с целью выхода на политическое урегулирование конфликта.

Путин призвал Обаму способствовать скорейшему размежеванию умеренной сирийской оппозиции от террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (террористическая группировка, запрещенная в России).

Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.