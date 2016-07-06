Москва, 7 июля, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Несмотря на небывалый резонанс в обществе и, казалось бы, активные действия властей по выявлению виновных, «московский след» в трагической смерти детей на карельском Сямозере в официальном пространстве пока успешно игнорируется. До недавнего времени все выводы следствия и вовсе концентрировались лишь на выявлении причастности к гибели детей руководства и сотрудников лагеря, а также степени ответственности главы Роспотребнадзора Карелии и местного фельдшера, проигнорировавшего звонок тонущего ребенка в скорую. Ну и на проверках всех лагерей России сразу и каждого в отдельности, что, к сожалению, никак не воспрепятствовало еще как минимум двум известным трагедиям со смертельным исходом: в Алтайском крае, где утонул в речке отдыхавший в лагере мальчик, и под Ханты-Мансийском, где во время туристического слета на девочку упал столб. Так кто же отвечает? И будут ли, наконец, выявлять виновных по скользкой линии госзакупок?

Дарья Антонова ИА REGNUM Имена детей, погибших в Карелии

Полотенце безопасности на утюг проверки

Что касается чудовищной гибели детей на Сямозере, то на текущий момент департамент социальной защиты населения Москвы, предоставивший путевки московским школьникам, спешно «отделался» проверкой документов по организации аукциона на закупку, по итогам которой в ФАС оперативно заявили, что нарушений не обнаружено. На волне заключения антимонопольной службы в департаменте, хоть и спустя неделю, но наконец прокомментировали трагедию. Пояснили так: тендер проводился в соответствии с законом в виде онлайн-аукциона, наименования компаний в департаменте не видели до его окончания, при выборе лагеря ориентируются на цену путевок, а проверять лагеря лично права не имеют.

Напомним, что по контракту 2016 года карельский лагерь получил 45 млн бюджетных рублей. Проконтролировать расход денег? Сказано, запрещено!

Все, можно сделать выводы, что в Москве проблем нет. Трагедия локализована и замкнулась только на Карелии. Такое мнение успешно отработали и в мэрии, сначала заявив о проверке всех лагерей, где отдыхают дети из Москвы (так все-таки проверке? — но ведь нельзя же…) и расторжении контракта с «Парк-отелем «Сямозеро». А потом о том, что все обследованные лагеря безопасны и выявленные проблемы касаются лишь нехватки утюгов и полотенец. Ну, или, например, сломанных дверных ручек, о чем доложила журналистам министр соцразвития Карелии Соколова: «По акту проверки ее отремонтировали».

Отдыхайте. Безопасно. 14 погибших детей уже погибли. О том, что раньше мешало обезопасить школьников хотя бы от смерти, замалчивают.

Закон един: мы не следим!

Примечательный диалог состоялся на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным 29 июня. Выступая с докладом по трагедии в Карелии, вице-премьер Ольга Голодец, по сути, прямо подтвердила, что норм ответственности за безопасность организованного детского отдыха в стране попросту нет. Есть лишь делегирование отдельных полномочий, «размазанное» по нескольким ведомствам. Получается, что в итоге и спросить не с кого?

В. Путин: У меня вопрос: кто на федеральном уровне отвечает за обеспечение безопасности? Есть ли какой‑то единый государственный федеральный уровень, который этим занимается?

О. Голодец: Нет, такого органа нет, все — по своему функционалу: МЧС отвечает за обеспечение пожарной безопасности и за обеспечение безопасности на воде; за реализацию образовательных программ отвечает Министерство образования. Единого органа, который бы отвечал за безопасность на федеральном уровне, не существует, поскольку каждый работает в рамках своего функционала.

В. Путин: Каждый работает в рамках своего функционала, а результат такой тяжёлый…

Выходит, не с кого. Ни с Минобразования, лицензирующего образовательную деятельность. А «Школа выживания» на Сямозере — что как ни образовательная деятельность? Ни с самой Голодец, курирующей весь социальный блок с 2012 года, включая образование, здравоохранение с оздоровлением и туризм. Курирует — но не отвечает? Координирует, поручает — или нет?

Касательно ответственности: примечательно, что, например, крупнейший официальный столичный оператор по организации детского отдыха — Мосгортур — лагеря своего направления исследует регулярно. Да еще и выставляет четкие ограничения на опасные мероприятия… То есть каждый работает в меру своего понимания законодательства — а закон, как известно, что дышло. И моральной ответственности. То есть одним проверять можно, другим — нет. И все — по закону.

Скажут ли ФАСу «фас»?

Вернемся к антимонопольной службе, где ранее спешно обезопасили Москву от причастности к лагерю. Первый вывод ФАС гласил, что проблем в организации закупки не было. Спустя полторы недели в другой структуре — Минэкономики РФ — заявили, что все-таки была. Согласно выводам министерства, госзаказ был сформирован конкретно под «Парк-отель «Сямозеро», совпадают даже опечатки техзадания аукциона и рекламных объявлений лагеря. При этом из официальных уст первый раз прозвучала тема, которую три недели муссируют мамы и папы всей России на тематических форумах: закупку путевок для отдыха на Сямозере в департаменте ведут не первый год, а единственный конкурент «Парк-отеля», который периодически «всплывал» на тендерах, — это ООО «Карелия Опен». При этом владелица «отеля» Елена Решетова управляла и последним.

Спустя сутки после заявления Минэкономразвития «ощетинился» и ФАС: нарушения таки есть. Не совсем в департаменте, правда, а опять в Карелии. Обе компании обвинили в «картельном сговоре». Но про организатора закупки снова молчок. Из выводов министерства антимонопольной службе пока приглянулось лишь возможное нарушение федерального закона о защите конкуренции…

В поисках следопытов

Допустим, что и тут департамент был не в курсе. Так бывает, ведь выезжать им нельзя, названий они не видят, почему бы и принадлежность фирмы не игнорировать по итогам? И вообще, настаивает ли кто-то на поиске «московского следа» в этой трагической истории и есть ли этот след?

Но ведь проблема не только и не столько в конкретной вине, а в тотальном молчании всех структур хоть о какой-нибудь проработке подобной версии. Как и в случае с резонансным нападением на Хованское кладбище огромной вооруженной группировки, Москва предпочитает отмалчиваться и выдавать минимум информации. Аналогично молчат и следственные органы. В итоге основные сведения о возможных коррупционных схемах и прочих заговорах жители получают из скупых материалов СМИ и обширных выводов блогеров на страницах в соцсетях.

Тут уж или последние осведомлены на порядок лучше властных структур, что само по себе может только шокировать, или речь идет о попытке «отвести беду» от столичного аппарата. Удивительно, но что делать, не знают ни юристы, ни даже общественники, организовавшие ранее собственную проверку деятельности лагерей. Дезориентированы все.

Информационный вакуум: где кто-то виноват, там что-то надо делать

Попытка раскрыть тему в сторону московской вины, скорее всего, ни к чему не приведет, считает директор юридической компании URVISTA Алексей Петропольский. «У нас имеет место быть аффилированность всех закупок. В том плане, что зачастую сам заказчик находит подрядчика, заранее договаривается об откате, и они совместно (или один из них) пишут техническое задание. Потом это техническое задание передается исполнителю, или же сам исполнитель передает его заказчику, дабы отмести всех остальных, поскольку нюансов по исполнению того или иного заказа может быть миллион, туда можно прописать тысячи факторов, по которым другие просто не смогут пройти, а вы сможете пройти», — заявил он в комментарии корреспонденту ИА REGNUM.

В качестве варианта возможных «хитрых схем» он привел следующий пример. «Допустим, как это обычно делают, если это продукция, то срок поставки продукции ставят три дня. Если нужно закупить, например, яблок на 10 млн рублей в детский лагерь. Таким образом, поставить эти яблоки сможет только тот, кто эти яблоки уже купил, у кого эти фуры уже стоят внутри этого лагеря, и их моментально поставят, как выиграют все. Естественно, ни один нормальный поставщик туда даже участвовать не пойдет. Либо прописывают какие-либо условия в виде каких-то немыслимых услуг для детей, например, организация того же плавания по озеру и прочее. Поскольку здесь найдены даже грамматические ошибки, это говорит о прямой аффилированности при проведении данных закупок», — считает Петропольский.

Несмотря на текущую обреченность темы, он все же подчеркнул, что следствию необходимо обратить внимание на все звенья чудовищной цепи — от непосредственных исполнителей госзаказа до организаторов торгов: «Должны быть пойманы не только коммерсанты, которые непосредственно исполняли данный госзаказ, но и те, кто разыгрывал этот госзаказ, кто вошел в преступный сговор. Сам закон трактует то, что эта возможность имеется, поскольку проводит сам заказчик, а как заказчик будет трактовать свой заказ, ему одному известно. В связи с этим открывается поле для возможного воровства, а его избежать — только самим контролировать как-то».

«Что самое интересное, о нарушении госзаказа становится известно только тогда, когда второй исполнитель, который подает котировки, выявляет факт сговора и заявляет в прокуратуру, в ФАС о том, что условия госзаказа такие, что возможности его выиграть не было никакой. Уголовная ответственность для участников сговора — это должен быть действительный срок, их должны приговорить как минимум к условному сроку, как максимум — к реальному», — говорит эксперт.

В противном случае — картельный сговор становится карательным и такие «карельские трагедии» не прекратятся никогда, потому что госзакупки будет выигрывать «лучший» для чиновников поставщик услуг, а не поставщик лучших услуг.

На другую сторону проблемы обратила внимание директор Автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации» (АСИ), член ОП РФ Елена Тополева-Солдунова. По ее словам, сейчас все заговорили о необходимости отказа от закупок в сфере детского отдыха (например, соответствующий закон могут рассмотреть в осеннюю сессию обновленной Госдумы), но потенциально опасных сфер гораздо больше.

«Это не одна сфера, где, на мой взгляд, не применима система госзакупок, потому что она может привести к катастрофе. Отчасти этот закон и процедура — причины случившегося. Уже давно говорили, что в сфере детского здравоохранения, отдыха, соцобслуживания многие вещи для детских учреждений невозможно осуществить с помощью такой системы закупок правильно. Мы много бывали в учреждениях, связывались с социальной сферой, и нам рассказывали, насколько проблематично применима эта процедура к тем закупкам, которые осуществляет это учреждение. Доминирующая роль цены неприемлема, когда речь идет о жизни и здоровье людей, не только детей, но и взрослых тоже. Получается, что даже при усовершенствованной процедуре цена имеет доминирующее значение при выборе поставщика. Нельзя сказать, что не нужна система, — нужна, но она должна гибко применяться и быть разной для разных систем закупок», — подчеркнула Тополева-Солдунова.

Она также отметила тему победы на аукционах с единым участником и специально под него составленным техзаданием. «Не будем лукавить, это очень распространенная вещь — составление технического задания под конкретного поставщика, к которому привыкли. Это не значит, что он жулик, иногда наоборот, надежный поставщик, поэтому и стараются у него совершить закупку, чтобы быть уверенными в качестве и результате. Но есть масса других примеров, когда честный конкурс выигрывает тот, кто предложил ниже цену, а качество получается отвратительным, и никто не знает, что с этим делать. Это несовершенство системы», — отметила член ОП РФ.

По ее мнению, система закупок не должна быть единой для всех сфер. «Мы же знаем, было много претензий, так что, конечно, чтобы понять, кто прав, а кто виноват, нужно детально разбираться. Правительство все этой время «разбирается» с этой историей, хотя пока я никаких выводов не видела. Я считаю, очень важно, чтобы те выводы, которые будут сделаны, были представлены, — заявила Тополева-Солдунова. — Я боюсь, что время пройдет, все про это забудут, и выводы не будут сделаны».

Член ОП РФ, руководитель проекта «Ванечка» Юлия Зимова допускает халатность сотрудников при закупках, но не злой умысел. При этом она отметила, что проверки в детских лагерях уже закончились: «Это были проверки в лагерях, с которыми заключался государственный контракт в департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы. Это была Адыгея, Краснодарский край и Крым. В Краснодарском крае, например, к проверкам общественников не допустили. В Крыму Общественная палата выехала на место с разными представителями московских департаментов и учреждений, но там особых замечаний к безопасности не было. Был вопрос с количеством сотрудников на количество детей, но так как дети из детских домов приезжали со своими воспитателями, то в целом все нормально. В Адыгее тоже достаточно серьезный туристический лагерь. По безопасности там все соблюдается, и на маршруты там дети не выходят».

Отметим, что пока идет следствие, какие-либо окончательные выводы делать рано. Но факт недостаточного информирования граждан России налицо. И уже принес первые плоды. Так, несмотря на масштабные проверки, заверения в безопасности и прочие грозные замечания о том, что виновные не уйдут от ответственности, одной из самой популярных тем на родительских форумах остается тема отказа от отдыха в лагерях как такового. Другой важной темой выступают опасения, что наказания коснутся только непосредственных организаторов трагического отдыха, минуя «подводные» структуры и факторы, что неизбежно приведет к повторению трагедий в будущем. Тут стоит вспомнить, что нарушения, которые выявила тотальная общероссийская проверка, касались лагерей, в которых, по счастью, никто не пострадал. При этом о найденных проблемах на базах отдыха на Алтае и под Ханты-Мансийском не сообщалось.

А дети мертвы.