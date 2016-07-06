Великий Новгород, 6 июля, 2016, 21:43 — ИА Регнум. Детская хоровая капелла из Великого Новгорода не сможет принять участие в IX Всемирных хоровых играх, которые сегодня, 6 июля, открылись в Сочи. Как сообщают новгородские СМИ, ни в бюджете муниципалитета, ни в бюджете Новгородской области не нашлось средств для того, чтобы отправить на конкурс единственный коллектив региона, который мог бы принять участие в соревнованиях такого уровня.

Время ушло, денег не нашли

В интервью новгородской телекомпании «Триада» руководитель капеллы Юрий Никифоров сообщил, что хор гастролирует исключительно на средства родителей его участников, поэтому, предвидя большой бюджет поездки в Сочи (порядка 30−35 тыс. рублей на каждого из 31 юных хористов — в целом, около 1 млн рублей), от участия в конкурсе изначально было решено отказаться. Однако в апреле чиновники регионального департамента культуры и туризма сами предложили хору начинать готовится к играм, пообещав изыскать необходимое финансирование.

Основная подготовка к играм выпала на июнь, и вместо отдыха все воспитанники капеллы ежедневно готовились к конкурсу, отказавшись от поездок на море, от путёвок в «Орлёнок» и других планов на каникулы, но в конце июня выяснилось, что денег на поездку региональным чиновникам изыскать не удалось. Более того, они стали апеллировать к чиновникам мэрии, объяснив, что именно городские власти должны были решить проблему с финансированием поездки муниципального хора.

Заместитель руководителя регионального департамента культуры и туризма Борис Зорин заявил интернет-изданию «Прямая речь», что «хотелось отправить хор на игру, но спонсоров не нашли», подчеркнув, что решение этой проблемы — полномочия властей Великого Новгорода.

Председатель городского комитета культуры Нина Маркова сообщила, что она узнала о сложившейся ситуации от родителей лишь в конце июня, когда таких средств в дефицитном муниципальном бюджете изыскать было уже невозможно.

В итоге детская хоровая капелла из Великого Новгорода, которая ещё неделю назад числилась среди участников конкурса, во Всемирных хоровых играх участия не примет.

Всемирные хоровые игры (World Choir Games) с 2000 года проходят раз в два года на разных континентах Земли. Хоровые игры в Сочи собрали 283 хора из 36 стран. Россию будут представлять 119 коллективов. Предыдущие Всемирные хоровые игры прошли в Риге.