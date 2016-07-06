Вашингтон, 6 июля, 2016, 21:39 — ИА Регнум. В июне управление Федеральной резервной системы (ФРС) решило повременить с изменением учетных ставок, пока оставались неизвестными последствия референдума Британии о членстве в ЕС. Об этом со ссылкой на опубликованный сегодня протокол ФРС передает Reuters.

Kurtis Garbutt Логотип ФРС США

Отчет заседания 14−15 июня, состоявшегося в преддверии британского референдума 23 июня, дает представления о беспокойстве Федерального комитета открытого рынка (FOMC) по поводу итогов голосования в Великобритании. FOMC является органом ФРС, устанавливающим ключевую ставку.

«Члены Комитета в целом согласились, что, до оценки того, оправдан ли еще один шаг в снятии денежно-кредитного урегулирования, было разумно ожидать дополнительных данных о последствиях голосования в Великобритании», — говорится в протоколе. Еще одной причиной оставления неизменной ставки рефинансирования управляющие центробанка США назвали замедление найма американскими работодателями.