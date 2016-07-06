Самара, 6 июля, 2016, 21:21 — ИА Регнум. Районный суд Самары 5 июля вынес приговор в отношении самарских блогеров Дмитрия Бегуна, Натальи Мироновой и Олега Иванца, обвиняемых в вымогательстве (п. «б», ч. 3 ст. 163 УК РФ). Бегун получил шесть лет колонии строгого режима, Иванец — семь лет колонии строгого режима, Миронова — пять лет колонии общего режима. Как ранее сообщало ИА REGNUM, гособвинение запрашивало обвиняемым в вымогательстве 3 млн рублей у местного медицинского олигарха — директора ООО «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило большие сроки: для Дмитрия Бегуна 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 500 тыс. рублей, для Олега Иванца и Натальи Мироновой (Умяровой) — по восемь лет строгого режима со штрафом каждому — 300 тыс. рублей.

brandonwyse.com Приговор вынесен

Блогеры не удоволетворены решением суда, гособвинение не определилось, будет ли обжаловать приговор. Адвокат Шатило заявил о гражданских исках по компенсации морального ущерба.



Напомним, 27 октября 2015 года Сергей Шатило написал заявление в полицию на Дмитрия Бегуна, Наталью Миронову (Умярову) и Олега Иванца. 29 октября 2015 года их задержали. По версии следствия, блогеры пытались получить от владельца и директора ООО «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило 3 млн рублей за неразглашение якобы компрометирующей его информации — результатах налоговых проверок ООО «Современные медицинские технологии».