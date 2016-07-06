Скопье, 6 июля, 2016, 21:08 — ИА Регнум. Власти Македонии рассчитывают на содействие США в вопросе принятия страны в НАТО. Об этом заявил президент Македонии Георгий Иванов в поздравительном послании президенту США Бараку Обаме по случаю Дня независимости США, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Советский плакат

В послании, текст которого приводит пресс-служба президента Македонии, Георгий Иванов отметил, что высоко оценивает «масштабный вклад и крепкую непрерывную поддержку» Соединённых Штатов в деле «укрепления мира, демократии и стабильности» в Балканском регионе, а также «достижения стратегических целей внешней политики Македонии».

«Македония уже давно заслужила полноправное членство в НАТО, и это остаётся серьёзным вызовом, перед которым стоит наша страна. В этом контексте мы рассчитывает на вашу более мощную поддержку в преддверии саммита альянса в июле этого года в Варшаве», — говорится в послании Георгия Иванова.

Как сообщало ИА REGNUM, Македония уже длительное время является кандидатом на членство в НАТО и Европейском союзе, однако данный процесс тормозит неурегулированный спор между Скопье и Афинами по вопросу об официальном именовании бывшей югославской республики.

Греческая сторона настаивает на переименовании Македонии на том основании, что аналогичное название имеет одна из провинций на севере Греции. В Афинах опасаются, что в дальнейшем это может стать поводом для территориальных претензий со стороны Скопье.

На заседании глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в декабре 2015 года было объявлено, что Македонию готовы пригласить в альянс при условии устранения разногласий с Грецией.

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