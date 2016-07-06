Лондон, 6 июля, 2016, 21:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что военное вмешательство Британии в Афганистане не повторило неудачи, допущенные в планировании интервенции в Ирак 2003 года, передает Reuters.

Советский плакат «Остановить агрессора!». 1958

«Я не согласен, что все те же ошибки проявляются в какой-то мере, когда речь идет о планировании в Афганистане», — заявил Кэмерон в британском парламенте. Таким образом он отреагировал на критику после публикации расследований о войне в Ираке.

«В Афганистане была очень четкая связь между режимом талибов, который открывал двери для аль-Каиды (запрещена в РФ — ИА REGNUM)», — заметил премьер. «Цель государственной политики, которую я поддерживал в то время и действительно внедрил, когда я стал премьер-министром это удостовериться, что страна не могла бы стать прибежищем для аль-Каиды (запрещена в РФ — ИА REGNUM), и в достижении этого был некоторый значительный успех», — добавил Кэмерон.

Великобритания участвовала в военной кампании в Афганистане в период с 2001 по 2014 годы.