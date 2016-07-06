Вашингтон, 6 июля, 2016, 20:56 — ИА Регнум. Власти США приняли решение ввести односторонние санкции против лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

В Вашингтоне считают, что Ким Чен Ын виновен в нарушении прав человека, хотя никакого суда над ним ещё не было. Представитель министерства финансов США Адам Шубин пространно заявил, что период правления Ким Чен Ына в КНДР «характеризуется невыносимой жестокостью по отношению к миллионам собственных граждан». Шубин считает, что режим Ким Чен Ына практикует внесудебные казни, принудительный труд и пытки.

США вводят персональные санкции против главы КНДР впервые. Санкции касаются имущества и других активов Ким Чен Ына (если таковые имеются) на территории США.

Помимо Ким Чен Ына санкции вводятся против 10 высших должностных лиц КНДР, а также пяти организаций из Северной Кореи.

Напомним, ранее против КНДР были введены международные санкции, который были одобрены ООН. Такие меры были вызваны очередной серией ядерных и баллистических испытаний в КНДР.