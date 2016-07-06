Самара, 6 июля, 2016, 20:51 — ИА Регнум.



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Сегодня в 17:05 на судовом ходу реки Волга в районе спуска по ул. Осипенко г. Самары столкнулись судно на подводных крыльях «Восход» и маломерное судно типа «Прогресс». В результате столкновения маломерное судно затонуло. 21-летняя девушка с затонувшего судна погибла, 73-летний мужчина в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию. Приволжским следственным управлением на ­транспорте СКР проводится ­ проверка по факту столкновения моторной лодки и регистрового судна, передает корреспондент ИА REGNUM.

На месте происшествия работает следствен­но-оперативная группа. В настоящее время­ проводится комплекс проверочных меропри­ятий, направленных на установление всех ­обстоятельств происшествия. Опрашиваются очевидцы, устанавливается траектория движения судов, изучается судовая документация.

Установлено, что судно «Восход» с пассажирами двигалось по судовому ходу, а маломерное судно пересекало реку с одного берега на другой.