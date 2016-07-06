Челябинск, 6 июля, 2016, 21:07 — ИА Регнум. «Московский урбанистический форум, прошедший в столице России с 30 июня по 3 июля, есть все основания считать проектом закладывания мощнейшей бомбы под целостность страны», — считает эксперт по вопросам агломерирования территорий в России, публицист Артемий Шишкин.

Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1913

Поводом для планируемого пересмотра территориального устройства является снижение доходов бюджета и количества жителей страны, считает эксперт.

«Московский урбанистический форум» собрал вокруг себя множество людей и огромное количество вопросов. За частоколом слов об увеличении инвестиций и повышении функций территорий чётко прослеживаются две проблемы современной России: сокращение населения страны и снижение доходов в бюджеты всех уровней. Это те основные и крайне пугающие факторы, которые толкают чиновников на переустройство территорий России. По признанию самого же правительства, «к 2025−2030 гг. из-за сокращения абсолютной численности городского населения примерно на 15% только шесть крупных городов могут рассчитывать на небольшой рост населения». Государство больше не может содержать «истончающееся» народонаселение «размазанным» по огромной части Земли — территории России, и попросту заставляет его собираться в «кучу». Если более точно — в два десятка «куч», — говорит эксперт.

Сегодняшнюю оптимизацию социальной инфраструктуры по всей России можно объяснить как некий естественный процесс. А можно увязывать и с условными лимитами на предельную численность жителей, которые, по переходу за их нижнюю рамку и заставляют оптимизировать сети школ, поликлиник, больниц, библиотек и прочих учреждений социальной инфраструктуры.

«То есть снижается качество жизни на сельских территориях и в малых городах. Так вот, вместо того, чтобы решить эту проблему, предлагают уничтожить «лишние», лузерские, населённые пункты. Однако именно об этом катастрофическом для страны факте никем не говорится», — обеспокоен эксперт. По его словам, вот и на урбанистическом форуме за разговорами о перспективе, о футуристических проектах вуалируются деградирующее гигантское количество населенных пунктов России. Происходит констатация, что существующие федеральные округа работают плохо и неэффективно. Проблема верная, но предлагаемое решение преступное — порушить прежнюю структуру и создать два десятка агломераций по территории всей страны.

«Я новый мир хотел построить… да только нечего ломать»

Не явно, но просматриваются отдельно две проблемы. Первая, — это само создание агломераций. Ведь, как прописано в концепции передела карты России по Медведеву-Тимаковой, чему и следуют чиновники, — развивать малые города бесперспективно, надо создать общие условия для ускоренной миграции населения из монопрофильных городов в большие и, таким образом, обеспечить перевод процесса урбанизации на качественно иную основу. И вторая, — это непосредственно перенос функций столицы на все эти 16 городов. «В этом решении заложена мощнейшая бомба под целостность страны. Не осознавая, или же наоборот, зло осознавая, наши чиновники толкают Россию к всенаростающей центробежности. Это когда, все перекроенные округа страны, будут «со всех ног», стремиться подальше от центра. И им для этого будут предоставляться все возможности. От очередной реформы местного самоуправления, до привилегий на заключение договоров с иностранными государствами. Всё ради инвестиций!», — обеспокоен Артемий Шишкин.

«Однако, опять же не говорится и говориться не будет, то, что отпущенные в свободное финансово-инвестиционное плавание современные города-государства России, будут с разной скоростью дрейфовать в сторону этих самых стран-инвесторов. И очень многие силы в России с удовольствием помогут этому движению», — говорит эксперт.

«Заявления типа «функции столицы должны быть вынесены и представлены в каждом регионе» опасны для целостности страны. Опасны для всего её существования. К сожалению, но наше нынешние власти, вместо того, чтобы поднимать экономику, заниматься реальными экономическими реформами, занимаются административной перестройкой. Да, именно новой перестройкой. По сути, попросту отказываясь от развития и сворачивая страну до масштаба пары десятков «городов-государств», конкурирующих между собой. Так или иначе, но если вся эта жуткая затея свершится, то весь привычный облик России, знакомый её жителям с детства и показанный в произведениях отечественных писателей и художников, останется только на их полотнах и на страницах. На смену всему родному и любимому придёт чуждый и враждебный постмодерн. Все готовы?!», — вопрошает эксперт.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на днях мэр Москвы Сергей Собянин, выступая в пользу приоритетного развития в России городских агломераций, заявил, что в правительстве активно готовится новое «территориальное устройство» страны.