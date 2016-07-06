Севастополь, 6 июля, 2016, 20:41 — ИА Регнум. Севастопольская избирательная комиссия отказала инициативной группе в проведении городского референдума о прямых выборах губернатора, мотивировав решение отсутствием местного закона «О референдуме». Об этом 6 июня заявил инициатор проведения референдума, предприниматель Олег Николаев, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«В части, не урегулированной законом субъекта Российской Федерации, исходя из пункта 5 статьи 11 Федерального закона, имеющаяся в настоящее время правовая база является недостаточной для проведения референдума в городе Севастополе и не позволяет принять Севастопольской избирательной комиссией какое-либо решение из указанных в пункте 5 закона статьи 36 Федерального закона», — говорится в ответе избиркома, который предоставил уполномоченный представитель инициативной группы.

Николаев считает отказ избиркома «политически мотивированным». «Мы изучили законодательство, связались с юристами — отсутствие местного закона о референдуме не является препятствием для выражения свободного волеизъявления граждан, — заявил он журналистам. — Я считаю, что местный избирком принял решение под давлением исполнительной власти, в частности, губернатора Севастополя».

Николаев полагает, что отрицательный ответ избиркома «напрямую противоречит Конституции Российской Федерации и Федерального Закона №67-ФЗ».

«Мы приняли решение обратиться с жалобой в Центризбирком и признать незаконным бездействие Севастопольской городской избирательной комиссии, выразившееся в не рассмотрении ходатайства. Севастополь рискует стать первым регионом, которая нарушает Конституцию России», — сказал инициатор проведения референдума.

Напомним, что в Севастополь готовит закон о местном референдуме: законопроект отправлен на экспертизу в Центризбирком РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, глава избиркома Валерий Медведев сообщил, что городская избирательная комиссия Севастополя 21 июня зарегистрировала ходатайство инициативной группы граждан, обещав обнародовать решение 7 июня — спустя 15 дней, предусмотренных на рассмотрение документа.

Депутат севастопольского законодательного собрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Колесников заявил ИА REGNUM, что попытка провести референдум — элемент выборной кампании Николаева на выборах в Госдуму.

«Референдум о выборах губернатора Севастополя — предвыборная игра»