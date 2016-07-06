Москва, 6 июля, 2016, 20:39 — ИА Регнум. Самые высокие цены на электроэнергию, согласно рейтингу, в Дании и Германии — 22,6 рубля и 21,9 рубля за кВт. ч соответственно. Правительства этих активно поддерживают развитие возобновляемой энергетики.

Электрическая лампа

«Чем больше оказывается поддержка возобновляемым источникам энергии, тем более высокая стоимость энергии в этих странах, — отметил глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин. — И в Германии, и в Дании достаточно большие дотации в пользу ВИЭ. Речь идет примерно о 7 евроцентах за киловатт-час. Все это, разумеется, влияет на итоговую стоимость для потребителей. Причем европейский потребитель не жалуется, он готов платить и платит, а доля традиционной электроэнергетики в общем балансе уменьшается. Напомню, что Германия отказалась от развития атомной энергетики, и там продолжается процесс закрытия АЭС. Дания же большую долю электроэнергии получает от силы ветра и через какое-то время ее энергетика станет совсем безуглеродной. В Германия доля ВИЭ меньше — порядка 1/3. Если анализировать динамику цен на электроэнергию, то за последние 10 лет там цены увеличились более, чем в полтора раза — вместе с ростом объема ВИЭ. Все это произошло фактически за счет налогоплательщиков. Напомню, под 7 евроцентов в каждом киловатт-часе — это германские инвестиции в ВИЭ. Это было ожидаемо, так как население проголосовало в свое время за партию зеленых, ратовавших уже тогда за возобновляемые источники электроэнергии. Так что граждане имеют то, за что голосовали. Это наглядный пример того, как демократические институты определяют и энергетическую политику тоже».

«Это связано отчасти с тем, что Украина, Казахстан и Россия имеют существенно более низкие доходы на душу населения, — считает заведующий сектором экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев. — Дело в том, что у нас стоимость энергоносителей привязана к покупательной способности населения, а также в целом к возможностям экономики. С другой стороны, это связано с разной структурой выработки электроэнергии. В той же Украине довольно высокая доля атомной энергетики и угольной, не обремененных большим количеством налогов и экологических платежей, как это происходит в Европе. В-третьих, причина может быть в разной налоговой политике, политике в природоохранном законодательстве. Например, в Германии активно субсидируются возобновляемые источники электроэнергии. При этом производители вынуждены платить довольно большие платежи в сфере традиционной энергетики, которые все равно перекладываются на обычных потребителей. Стоимость электроэнергии для потребителя складывается не только из стоимости ее производства, но из дополнительных надбавок. Часто они играют весьма значимую роль, например в той же Германии они составляют порядка 20−25% от суммарных платежей в зависимости от того, кто платит — промышленное предприятие, предприятие сферы услуг или население. Причем дотируют они не все производство электроэнергии, а производство в солнечной или ветряной электроэнергетике. Угольные и атомные станции в европейских странах дотационными не являются».