Москва, 6 июля, 2016, 20:31 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации открыло книгу заявок на покупку 10,9% акции государственной корпорации АЛРОС. Об этом сегодня, 6 июля, сообщил журналистам министр экономического развития России Алексей Улюкаев.

Алмаз

Продажа пакета акций АЛРОСа станет первой приватизационной сделкой в этом году. Госкорпорация собирается разместить акции в формате ускоренного сбора заявок. Это должно существенно сократить время на сделку, которая в обычном режим может занять до двух-трех недель.

Сбор заявок продолжится до 8 июля. Среди покупателей много иностранных фондов.

Вырученные за продажу акций средства будут использованы в рамках бюджетных расходов. В течение 180 дней после объявления цены пакет Российская Федерация не будет принимать решений о дополнительной продаже ценных бумаг АЛРОСа.

На данный момент государство в лице Росимущества владеет 43,93% акций АЛРОСа. Ещё 25% акций принадлежит Якутии, 8% — улусам Якутии. Небольшое количество акций принадлежит инвестиционным фондам, 23% находятся в свободном обращении.

12 мая этого года президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ. В соответствии с документом, государство может снизить свою долю в АЛРОСе до 33,0001%.