Ставрополь, 6 июля, 2016, 20:28 — ИА Регнум.



Зинаида Серебрякова. Жатва. 1915

В Ставропольском крае убрано 3 миллиона 140,4 тысяч тонн зерновых при средней урожайности 41,6 центнера с гектара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

В крае обмолочено 755,7 тысяч гектаров или 37,5% уборочной площади. Свыше 200 тысяч тонн собрали Буденновский и Апанасенковский районы. Около 200 тыс. т у Ипатовского и Левокумского районов.

Как отметили ИА REGNUM в Минсельхозе региона, Левокумский и Нефтекумский районы близки к завершению уборочной страды.

Ранее сообщалось, что власти региона прогнозируют в нынешнем году урожай в 10 млн тонн зерна. Это почти на 2 млн больше, чем было собрано в минувшем году.