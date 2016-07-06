Кострома, 6 июля, 2016, 20:28 — ИА Регнум. В Костромской области с изменениями закона о региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций увеличится фонд оплаты труда учителей, которые работают с надомниками. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облдумы, депутаты 6 июля внесли изменения в закон области.

Ирина Воробьева. Учительница. 1957

Изменения затронут педагогических работников, которые обучают на дому детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, нуждающихся в длительном лечении.

«С принятием закона увеличится коэффициент удорожания подушевого норматива по фонду оплаты труда на наличие индивидуального обучения детей на дому», — сообщает пресс-служба. Коэффициент, который действует сейчас, предусматривает обучение каждого ребенка по восемь часов в неделю. Этот коэффициент был рассчитан по нормам 1988 года. Однако сейчас Минобр отводит ученикам начальных классов на индивидуальное обучение 19 часов в неделю, учащимся средней школы — 21 час, старшеклассникам — до 24 часов.

Новый закон вступит в силу с 1 сентября 2016 года и будет вводиться в действие в два этапа. Для педагогов, работающих в начальной школе, коэффициент увеличится с 1 сентября. Для них фонд оплаты увеличится на 7,3 млн рублей. Для тех, кто работает со средним и старшим звеном школьников, коэффициент увеличится с 1 января 2017 года. Фонд оплаты вырастет еще на 47 миллионов рублей.