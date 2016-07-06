Махачкала, 6 июля, 2016, 20:27 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM

В Дагестане ведутся поиски жителя Каякентского района, который расстрелял трех своих родственников. Убийство было совершено предположительно из-за денежных долгов, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

40-летний Магомедзагир Казилов приехал на приусадебный участок своего дяди 56-летнего Алаутдина Кизилова, где тот работал со своими сыновьями — 18-летним Байрамали и 26-летним Османом, пишет «Life.ru», и расстрелял своих родных из пистолета. После этого злоумышленник скрылся на автомобиле ВАЗ-21 099.

В настоящее время полиция получила ориентировки и ищет подозреваемого в убийстве. Подробности преступления выясняются.

Официальных комментариев от МВД по данному инциденту пока нет.