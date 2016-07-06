Париж, 6 июля, 2016, 20:26 — ИА Регнум. В конце июня на международной атомной выставке и конференции World Nuclear Exhibition (WNE) было объявлено о победе Группы компаний ASE (инжиниринговый дивизион Росатома) в международном конкурсе WNE в рамках номинации «Operation Excellence» (производственная эффективность) за проект «Система управления проектами на основе Multi-D технологии».

Логотип Госкорпорации «Росатом»

Награждение победителей конкурса WNE проходило в аэропорту «Ле-Бурже» в Париже в рамках World Nuclear Exhibition (WNE). Всего были предложены 4 номинации: управление знаниями, инновации, ядерная безопасность и производственная эффективность.

В рамках номинации «производственная эффективность» помимо Группы компаний ASE были представлены французские компании Apave и EDF.

Как отметили в Группе компаний ASE, строительство крупных объектов часто связано с существенными рисками перерасхода бюджета и увеличения сроков, и улучшить ситуацию возможно только при правильном сочетании ИТ-инструментов и бизнес-процессов.

Группой компаний ASE была разработана специальная система управления проектами на базе технологии Multi-D, которая позволила существенно оптимизировать контроль параметров «срок-бюджет-качество» при сооружении объектов капитального строительства. Идеей для разработки технологии послужил положительный опыт управления проектированием и сооружением объектов компанией ASE, с использованием промышленных решений компании Dassault Systemes и ее платформы 3DEXPERIENCE. ASE доказал, что используя правильные инструменты, возможно выполнять проекты в срок и укладываться в бюджет. Как, например, при строительстве Ростовской АЭС (3 и 4 энергоблоки) и Южноуральской ГРЭС-2 (1 и 2 энергоблоки). Данная технология в настоящий момент тиражируется на все проекты сооружения АЭС российского дизайна в России и за рубежом, а также на основе нее развивается направление оказания консалтинговых услуг (PMC) для крупных объектов неатомной индустрии.

Группа компаний АSE создана в рамках формирования инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» путем объединения ведущих компаний отрасли: АО «НИАЭП», АО АСЭ, АО «Атомэнергопроект» и АО «Атомпроект».

Компания АSE является одним из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса, занимая более 30% глобального рынка сооружения АЭС. Представительства и операционные офисы компании АSE действуют на территории 15 стран мира, почти 80% портфеля заказов компании приходится на проекты за рубежом.