Пенза, 6 июля, 2016, 20:13 — ИА Регнум. В Пензенской области по итогам июня инфляция составила 0,2%. С начала года потребительские цены на все товары и услуги выросли на 2,5%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Пензастата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рост

В группе продовольственных товаров без учета алкогольных напитков в течение месяца наблюдается дефляция в размере 0,2%, с начала года продукты питания подорожали на 2,5%. Наиболее значительно в июне подорожали непродовольственные товары — на 0,38%, с начала года — на 3,26%, также продемонстрировав максимальный рост.

На территории области в июне лидером роста цен стали картофель, который подорожал на 65%, свекла столовая — на 46%, морковь — на 13%. Кроме того, на 6−7% увеличилась стоимость крупы гречневой-ядрицы, а также сахара-песка.

На 2−4% подорожали рыбные пресервы, шоколад, хлеб из ржаной муки, хлеб и булочные изделия из муки I и II сортов, газированная вода.

В группе непродовольственных товаров максимальный темп роста цен в размере 5% зафиксирован на общероссийские ежедневные газеты и осветительные электрические лампочки. На 3% подорожала сезонная обувь для женщин — сандалии с верхом из искусственной кожи и кроссовые туфли для детей. Более чем на 2% выросла стоимость легкового импортного автомобиля.

В группе медицинских товаров и лекарственных средств на 9% в течение месяца подорожали поливитамины без минералов отечественные, на 3% — йод и галазолин, на 2% — бромгексин.

В сфере транспортных услуг подорожал проезд в поездах. Так стоимость проезда в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования выросла на 9%, на 4% — в аналогичном вагоне нефирменного поезда. Стоимость проезда в плацкартном вагоне фирменного и нефирменного поездов увеличилась на 3%.

Также среди услуг на 4% выросла цена пребывания в санатории при расчете за день, на 3% подорожал билет в кинотеатр. Кроме того, на 11% увеличилась стоимость посещения общественного туалета.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительной оценке Минэкономразвития РФ, инфляция в июле может составить 7,2−7,3% в годовом выражении. По словам представителя ведомства, в июне наблюдалось нетрадиционное ускорение роста цен на непродовольственные товары без бензина. Ранее глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что умеренно жесткая денежно-кредитная политика позволит снизить уровень инфляции в России с 7% до 4% к концу 2017 года.

При этом она допустила, что в начале осени или даже в конце августа в российской экономике возможна дефляция в связи с хорошим урожаем.