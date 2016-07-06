Берлин, 6 июля, 2016, 20:06 — ИА Регнум. В споре по поводу распределения расходов на беженцев канцлер ФРГ Ангела Меркель продолжает полагаться на компромиссы с федеральными землями, передает Die Welt.

Беженцы

«Конечно, я надеюсь, что мы достигнем соглашения», — заявила Меркель, ссылаясь на запланированную на 7 июля встречу с премьер-министрами земель.

Федеральное правительство уже сделало свои предложения. «Мы снова поговорим об этом, и тогда мы увидим, приведет ли (это) к какой-либо договоренности», — добавила немецкий канцлер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр финансов Германии Вольфганг Шойбле выступил против увеличения расходов на беженцев, потому что это, по его мнению, нарушит бюджетную дисциплину ФРГ.