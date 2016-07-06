Ставрополь, 6 июля, 2016, 19:58 — ИА Регнум.



Алкогольная продукция

В Ставропольском крае за январь — май 2016 года выявлено более семидесяти преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом комитете по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

По состоянию на 1 июля в крае 898 организаций имеют лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. За первое полугодие 2016 года проведено 407 проверок их работы.

Напомним, что по итогам первого полугодия 2016 года доходы от алкогольных акцизов на Ставрополье выросли на 54%, дополнительно пополнив бюджет региона на сумму свыше 615 миллионов рублей.

Таким образом, в крае от акцизных сборов получено в текущем году 4,8 миллиарда рублей при целевом показателе 3,2 миллиарда рублей. В то время как в 2015 году из-за проблем с лицензированием ставропольских производителей алкоголя поступление акцизов по алкоголю, напротив, сократилось на 480 млн рублей.