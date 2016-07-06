Москва, 6 июля, 2016, 19:52 — ИА Регнум. Не секрет, что пользуясь заявительным принципом декларации отходов, производители подчас в тысячи раз занижают их количество, заявил на брифинге 6 июля председатель комиссии по экологии и защите окружающей среды ОП РФ Сергей Чернин. Но, как уточнил общественник, несмотря на то, что за последнее время в стране был принят ряд революционных экологических законов, создающих экономические стимулы оборота отходов, они не заработают, пока не будет проработана правовая база для их реализации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мусорная свалка

«Законы — это хорошо. Но без подзаконных актов работа невозможна. Пока эта деятельность откладывается, откладывается и экологическая революция», — подчеркнул Чернин.

Он отметил, что наступил момент, когда последствия от хозяйственной деятельности принимают необратимый характер. В связи с чем Минприроды были подготовлены поправки в федеральный закон «Об охране окружающей среды» в части ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду, возмещения ущерба и утилизации скопившихся промышленных отходов.

Тем не менее, вступление в силу нового экологического законодательства не самым лучшим образом отразится на отечественной промышленности, считает Чернин. По его словам, эту сферу будут регулировать «кнутом и пряником». То есть для тех предприятий, которые будут внедрять современные, наилучшие технологии, государством предусмотрены различные преференции. Также в борьбе с занижением предприятиями возможного нанесенного ущерба, произойдет либерализация системы штрафов за единицу измерения.

«Я не сторонник того, чтобы кровь пустить предприятиям. Ни в коем случае, это закончится только какими-то коррупционными вещами и ничем хорошим», — отметил общественник.

Он также подчеркнул, что до 80% технологий, которые могут помочь в модернизации предприятий, можно производить в России. И только 20% придется закупать. «Нам сейчас дается шанс сделать огромную, новую машиностроительную отрасль, которая у нас вообще не развита», — заключил Чернин.

Напомним, 2017 год объявлен в России Годом экологии. Помимо принятых законов, в стране реализуется федеральная целевая программа по охране окружающей среды.