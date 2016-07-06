«Экологическая революция» как морковка: ФЦП по отходам заработать не дадут?
Москва, 6 июля, 2016, 19:52 — ИА Регнум. Не секрет, что пользуясь заявительным принципом декларации отходов, производители подчас в тысячи раз занижают их количество, заявил на брифинге 6 июля председатель комиссии по экологии и защите окружающей среды ОП РФ Сергей Чернин. Но, как уточнил общественник, несмотря на то, что за последнее время в стране был принят ряд революционных экологических законов, создающих экономические стимулы оборота отходов, они не заработают, пока не будет проработана правовая база для их реализации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Законы — это хорошо. Но без подзаконных актов работа невозможна. Пока эта деятельность откладывается, откладывается и экологическая революция», — подчеркнул Чернин.
Он отметил, что наступил момент, когда последствия от хозяйственной деятельности принимают необратимый характер. В связи с чем Минприроды были подготовлены поправки в федеральный закон «Об охране окружающей среды» в части ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду, возмещения ущерба и утилизации скопившихся промышленных отходов.
Тем не менее, вступление в силу нового экологического законодательства не самым лучшим образом отразится на отечественной промышленности, считает Чернин. По его словам, эту сферу будут регулировать «кнутом и пряником». То есть для тех предприятий, которые будут внедрять современные, наилучшие технологии, государством предусмотрены различные преференции. Также в борьбе с занижением предприятиями возможного нанесенного ущерба, произойдет либерализация системы штрафов за единицу измерения.
«Я не сторонник того, чтобы кровь пустить предприятиям. Ни в коем случае, это закончится только какими-то коррупционными вещами и ничем хорошим», — отметил общественник.
Он также подчеркнул, что до 80% технологий, которые могут помочь в модернизации предприятий, можно производить в России. И только 20% придется закупать. «Нам сейчас дается шанс сделать огромную, новую машиностроительную отрасль, которая у нас вообще не развита», — заключил Чернин.
Напомним, 2017 год объявлен в России Годом экологии. Помимо принятых законов, в стране реализуется федеральная целевая программа по охране окружающей среды.