Москва, 6 июля, 2016, 19:50 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков опроверг информацию ряда СМИ о том, что президент России Владимир Путин отменил все свои запланированные поездки на эту неделю. Соответствующее заявление Песков сделал журналистам сегодня, 6 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Песков подчеркнул, что никакие поездки Путина на самом деле не отменялись, так как они не были окончательно согласованы. «В проработке постоянно много разных мероприятий и поездок. Анонсируются только подтвержденные», — сказал пресс-секретарь президента.

Напомним, ранее сегодня СМИ со ссылкой на источники в Кремле сообщили, что российский лидер отменил три намеченные на эту неделю поездки в регионы — на Алтай, в Якутию и в Новгород. Однако, пресс-служба Кремля не сообщала, что президент намеревался посетить эти регионы.

Напомним, большой переполох в СМИ вызвало отсутствие президента Путина на публике в период с 5 по 16 марта 2015 года. Все это время пресс-служба президента публиковала отчеты о закрытых встречах президента, которые были записаны заранее.