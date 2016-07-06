Ставрополь, 6 июля, 2016, 19:36 — ИА Регнум. Девять населенных пунктов Ставропольского края, оставшиеся без воды после аварии водовода 25 июня, ежедневно машинами получают до 380 кубометров воды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Трубы

Полторы недели люди не получают водоснабжения по водопроводу. Воду жителям поселений поставляют 23 водовозами. Объем суточной поставки сегодня колеблется на уровне 330−380 кубометров. В выходные и праздничные дни он увеличивается.

Вместе с тем, пробурено 70 метров грунта для образования прохода под руслом реки для безопасного проведения труб. Одновременно готовится к установке резервная нитка водовода: труба диаметром более 300 миллиметров в защитном кожухе будет проложена по дну реки.

Для протягивания труб будет использоваться военно-инженерная техника с тяговым усилием до 100 тонн.

Работы осложняются высоким уровнем воды в Кубани и интенсивным течением, которое приносит мусор. Для его ликвидации на месте постоянно работают аварийно-спасательные службы.

Напомним, 25 июня из-за подмыва опоры воздушного водовода упала водопроводная труба над рекой Кубань. Более 13 тыс. жителей поселений трех муниципальных образований Ставрополья осталось без воды. Без воды также остались два объекта социального назначения: больница и психоневрологический интернат.

В Кочубеевском районе введен режим «Чрезвычайная ситуация». На месте аварии предстоит восстановить участок трубопровода на участке 300 метров между станицами Барсуковская и Балахоновская. Он пройдет под землей под руслом реки Кубань. Прокуратура проводит поверку обстоятельств аварии.

По последним данным регионального управления МЧС, сотрудники МЧС совместно с работниками соцзащиты и волонтёрами оказывают адресную помощь социально-незащищенному населению по доставке воды на дом. Кроме того, идет обеспечение водой двух социально-значимых объектов с ночным пребыванием людей.

Всего в помощи населению задействовано 83 человека 39 единиц техники.

Также ранее ИА REGNUM сообщало, что на строительство подземного водопровода на месте аварии воздушного уйдет порядка полутора месяцев. Эксперты считают, что это более надежный способом водоснабжения, чем воздушный водопровод. Давление в новом водопроводе будет в два раза выше, чем в прежнем.

Одновременно в регионе проводится мониторинг объектов, аналогичных подмытому водоводу, а также газо‑ и нефтепроводов. В перспективе все они должны быть заменены.