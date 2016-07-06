Оренбург, 6 июля, 2016, 19:31 — ИА Регнум. «Мы сегодня должны от физической доступности учреждений переходить к доступности различных услуг для инвалидов. Это гораздо более сложная задача», — отметил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в Оренбурге в ходе совещания с руководителями органов исполнительной власти регионов Приволжского федерального округа, в том числе, по вопросам реализации Государственной программы «Доступная среда», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минтруда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лифт для инвалидов для спуска в метро

Требования доступной среды выполняются в большинстве регионов, следующий этап должен стать переход от физической доступности самих помещений — установки пандусов, организации подъездных путей — к доступности услуг, преодолению отношенческих и межведомственных барьеров.

Глава ведомства привел пример с инклюзивным образованием: «Как показывает практика, здесь выявляется очень много отношенческих барьеров. С одной стороны, мы, к сожалению, привыкли считать, что детей невозможно реабилитировать, обучать в обычных школах. Это неправда, и во многих случаях мы должны перестроить модель на то, чтобы были возможности для инклюзивного образования. Это касается и соответствующей подготовки преподавателей, которые знают, как по-особенному подходить к обучению детей, у которых есть ограничения по здоровью».

Топилин отметил, что в Оренбургской области выполняются необходимые показатели, и работу в этом направлении необходимо продолжать. Он сообщил, что посетил ряд социальных объектов в регионе, и они оставили хорошее впечатление.

«Так, спецоборудование, которое сегодня устанавливается в школах для организации доступной среды, можно, когда оно не задействовано, активнее использовать для реабилитации других детей из специальных учреждений. В Оренбургской области такой опыт есть. В реабилитационном центре «Русь» оказывают качественные услуги, которые высоко оценивают и сами люди. Но сегодня нет единых требований к услугам, и значит, каждый из российских регионов делает работу по-своему. Наша задача — в 2017—2020 году выработать такие требования, чтобы понимать, какие методы дают наиболее выраженный положительный эффект. Необходимо выбрать лучшие реабилитационные программы, чтобы они применялись во всех учреждениях Российской Федерации», — сказал глава министерства.

Независимая оценка качества работы организаций социальной сферы, организация доступной среды — ключевые направления работы Оренбургской области, поэтому важно, что регион сегодня стал площадкой для важного обсуждения в масштабах страны, считает губернатор Юрий Берг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

«Оценку качества услуг мы держим на постоянном контроле. Организация эффективной работы социальной сферы, которая сопровождает каждого человека на протяжении всей жизни — это важнейшая задача для любой территории, от сельсовета до региона, чтобы граждане получали все необходимое для комфортной жизни. Тем более, когда это касается тех людей, которые из-за проблем со здоровьем наиболее нуждаются в поддержке и внимании. Системная работа включает в себя и организацию оперативной обратной связи с самими получателями услуг, оренбуржцами, и работу с общественными организациями, и реализацию масштабных проектов в социальной сфере», — сказал глава области.

Он привел пример: в 2016 году впервые будут организованы специализированные заезды детей с синдромом Дауна вместе с родителями в уникальный детский центр «Солнечная страна». Другой масштабный проект, который сегодня реализуется — санаторий «Дубовая роща», который в ближайшее время станет еще одним центром комплексной реабилитации детей. Эти и другие проекты являются важными этапами региональной политики в социальной сфере.

Максим Топилин подчеркнул, что нужно на самых ранних стадиях, когда выявляются проблемы у детей, создавать реабилитационные механизмы, чтобы вовремя оказать помощь.

Министерством подготовлен проект концепции развития ранней помощи в России, который будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний Правительства РФ. Министр отметил, что пока в России отсутствуют стандартные требования к предоставлению, содержанию реабилитационных услуг.

«Каждый регион делает это по-своему, — сказал Максим Топилин. — В программе «Доступная среда» мы предусматриваем мероприятия, которые позволят нам выработать единые требования к этим услугам».

Госпрограммой предлагается на первом этапе в 2016 году разработать необходимые документы, а в 2017—2018 годах отработать механизм их применения в двух пилотных регионах.

Также, по словам главы Минтруда России, для обеспечения доступности услуг для инвалидов в различных сферах жизнедеятельности приняты соответствующие «дорожные карты», внесены изменения в федеральное законодательство.

«При изучении регионального законодательства мы видим, что вносятся изменения лишь в отдельные сферы, к примеру, социального обслуживания населения или занятости. Нужно более широко смотреть на эту задачу, анализировать, в каких законах нужно учесть доступность услуг для инвалидов, будь то сфера бытовых услуг, торговли, муниципального транспорта и так далее», — считает Максим Топилин.

Подводя итоги, он отметил Оренбургскую область в числе лидеров в ПФО по внедрению независимой оценки услуг.

«Говоря про Приволжский федеральный округ, по степени охвата независимой оценкой услуг социального обслуживания и здравоохранения хорошо обстоят дела в Оренбургской области, Удмуртской, Пензенской и Ульяновской областях, республике Мордовия», — сказал глава ведомства.