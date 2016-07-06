Кострома, 6 июля, 2016, 19:23 — ИА Регнум. В Костромской области рост численности субъектов малого и среднего бизнеса по итогам 2015 года составил 1,3%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, такие данные озвучил губернатор Сергей Ситников в отчете за 2015 год, который представил 6 июля перед депутатами облдумы.

Борис Кустодиев. Купец в шубе. 1918

В течение года предприниматели получали субсидии на приобретение оборудования, по договорам финансовой аренды, кредитным договорам и на организацию нового бизнеса. Субсидии получили 44 предпринимателя, размер финансовой помощи которым составил от 104 тысяч до двух миллионов рублей. На каждый рубль субсидий было привлечено 7,4 рубля инвестиций.

Гарантийный фонд за год заключил 42 договора поручительства на сумму более 125 миллионов рублей. Эта мера позволила бизнесменам модернизировать свои предприятия более чем на 334 миллионов рублей, создать 214 рабочих мест. В итоге бюджетная система РФ пополнилась на 77 миллионов рублей.

«Развитие малого и среднего бизнеса — необходимое условие успешного развития региона, решения социальных и экономических задач, поскольку малое предпринимательство обеспечивает занятость населения, а средний бизнес позволяет создать высокопроизводительные рабочие места и наладить выпуск наукоемкой продукции», — заявил Ситников.