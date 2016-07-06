Москва, 6 июля, 2016, 19:21 — ИА Регнум. Власти Нидерландов отказываются делиться с Российской Федерацией информацией по расследованию крушения Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17, летом 2014 года в Донбассе. Об этом сегодня, 6 июля, заявил журналистам официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

Malaysia Airlines

Он рассказал, что Россия в одностороннем порядке передает голландской стороне информацию по расследованию причин гибели MH17. «Голландская сторона не делится с российскими коллегами данными, которыми располагает сама», — подчеркнул Маркин.

Представитель СК РФ считает, что двусторонний обмен сведениями мог бы многократно ускорить ход расследования.

Также Маркин указал, что следствие по делу о крушении MH17 игнорирует просьбы предоставить в Совместную следственную группу ряд данных от украинской стороны. речь идет о первичных данных радиолокации, переговорах военных диспетчеров и записях разговорах военного сектора.

Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур рухнул на территории Донецкой народной республики при невыясненных обстоятельствах 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.