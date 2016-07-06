Цхинвал, 6 июля, 2016, 19:21 — ИА Регнум. Власти Грузии вернули в Южную Осетию ее граждан, пропавших накануне с приграничного села Зардианткари, сообщил глава делегации Южной Осетии на встречах в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) Давид Санакоев.

Работа осетинского художника Ростика Фарниева

По его словам, граждане Южной Осетии были задержаны в ночь на среду грузинской полицией и сегодня переданы югоосетинской стороне.

«В настоящее время наши граждане уже переданы властям Южной Осетии. Для их возвращения была использована «горячая линия» с представителями Миссии ЕС в Грузии, действующая в рамках МПРИ», — сказал Санакоев.

Граждане Южной Осетии вернули на родину около 18:00.