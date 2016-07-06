Цхинвал, 6 июля, 2016, 19:20 — ИА Регнум. Грузинская резолюция, принятая ПАСЕ, не отличается новизной содержания и не имеет ничего общего с существующей реальностью. Об этом говорится в официальном комментарии МИД Южной Осетии.

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На проходившей в Тбилиси 5 июля сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ была принята резолюция под названием «Конфликт в Грузии», представленная на голосование грузинской делегацией.

«Документ не отличается новизной содержания, а подходы к осмыслению ситуации, создавшейся в результате агрессии Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года, по-прежнему не имеют ничего общего с существующей реальностью. И это вполне понятно, учитывая, что авторство документа принадлежит спикеру грузинского парламента, который еще недавно заявлял, что миссия грузинской армии не выполнена, пока не восстановлена мифическая «территориальная целостность Грузии», — отмечают авторы заявления.

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Во внешнеполитическом ведомстве выразили удивление тем, что парламентарии стран ОБСЕ, голосуя за принятие подобных документов, не осознают меру своей ответственности и своими действиями фактически потакают реваншистским устремлениям Грузии в отношении Южной Осетии и Абхазии.

В МИД напомнили, что ОБСЕ до сих пор не озвучила свою оценку событий августа 2008 года и работы собственной миссии в Грузии, действовавшей в тот период и провалившей выполнение своего мандата.

«С сожалением вынуждены констатировать, что Парламентская ассамблея ОБСЕ, признавая Женевские дискуссии в качестве единственной возможности для обсуждения проблем безопасности и гуманитарных вопросов, приняла с подачи грузинской стороны политически ангажированную резолюцию, никак не способствующую конструктивному переговорному процессу в рамках Женевского формата», — говорится в документе.