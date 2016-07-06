Кигали, 6 июля, 2016, 19:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил мемориал жертвам геноцида в Руанде, передает ABC News. Его поездка стала первым за последние 30 лет визитом действующего израильского премьер-министра в страны Африки к югу от Сахары.

Philip Kromer Руанда

Нетаньяху возложил венок к массовым захоронениям более 800 тысяч представителей племени тутси, убитых в 1994 году экстремистами из хуту.

«Мы глубоко тронуты этим мемориалом жертвам одного из величайших преступлений в истории», напоминающем о Холокосте, написал Нетаньяху Израиля в книге посетителей.

Израильский премьер, который нацелен на налаживание более тесных отношений с африканскими странами в безопасности и других областях уже побывал на этой неделе (4−10 июля) в Уганде и Кении. Вечером 6 июля он отправится в Эфиопию.

В обмен на свой опыт в безопасности и других сферах Израиль добивается поддержки стран Африки в ООН, где палестинцы в 2012 году получили статус страны-наблюдателя.

В 1960-е годы Израиль сыграл важную роль в поддержке новых независимых стран Африки. Однако в 1970-х их отношения заметно ухудшились, когда под нажимом обещавших им помощь арабов африканские государства разорвали или ограничили контакты с Тель-Авивом.