Москва, 6 июля, 2016, 19:05 — ИА Регнум. Работодателей предлагают обязать проводить регулярную индексацию зарплат на уровне не ниже инфляции по региону. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Карелии.

Виктор Васнецов. Старик нищий. 1874

Обязанность работодателя производить индексацию заработной платы в связи с ростом цен на товары и услуги зачастую интерпретируется как возможность производить такую индексацию, если речь идет не о бюджетной сфере, считают авторы законопроекта. «Как показывает практика, на многих предприятиях индексация заработной платы не производилась несколько лет. Работодатель, оформив документально положения, содержащие порядок индексации в зависимости от финансовых и экономических возможностей предприятия, ограждает себя от ответственности. В правоприменительной практике есть ряд случаев, когда суды и органы прокуратуры не принимали заявления об отсутствии индексации заработной платы», — констатируют карельские депутаты.

В связи с этим законопроект вводит минимум индексации зарплаты, который будет соответствовать уровню инфляции в соответствующих субъектах РФ и устанавливаться нормативным правовым актом субъекта РФ. Предполагается, что такой документ будет приниматься с учетом трехстороннего соглашения, заключенного между высшим исполнительным органом госвласти региона, объединением профсоюзов субъекта РФ и объединениями работодателей этого субъекта. Законопроект предусматривает, что минимальный размер индексации зарплаты устанавливается с учетом прожиточного минимума трудоспособного населения и не может быть ниже уровня инфляции, утвержденного Росстатом на федеральном уровне.

Предусматривается, что минимальный размер индексации зарплаты в субъекте РФ будет обеспечиваться за счет средств бюджетов субъектов РФ, внебюджетных средств, а также средств, полученных от предприниматель­ской и иной приносящей доход деятельности, если речь идет об организациях, финансируемых из региональных бюджетов. Организации, финансируемые из местных бюджетов, смогут профинансировать индексацию за счет средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также доходов от предпринимательской или иной деятельности. Если организация не финансируется из бюджетной системы РФ, работодатели будут оплачивать индексацию зарплат за счет собственных средств.

Для высокооплачиваемых работников проведение индексации зарплат не будет обязательным: эта норма коснется тех работников, чья месячная заработная плата выше десятикратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в соответствующем субъекте РФ.