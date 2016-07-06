Владимир, 6 июля, 2016, 18:43 — ИА Регнум. Член Общественной палаты Владимирской области Илья Зотов начал сбор подписей за отставку «губернаторского» сенатора Антона Белякова. Об этом общественник написал на своей странице в Facebook, передает корреспондент ИА REGNUM. Петиция размещена на сайте Сhange.org. Она будет направлена губернатору Светлане Орловой.

abelyakov.ru Антон Беляков

Илья Зотов, который является руководителем регионального отделения ВОД «СТОПНАРКОТИК», пишет, что сенатор обвиняет его в том, что он не смог никак повлиять на ситуацию с употреблением наркотиков в регионе. В ответ на это Илья Зотов сообщает Белякову о том, что его жители давно забыли.

«Если бы вы потрудились, то посмотрели бы статистику ФСКН, например за 2015 год, где Владимирская область занимает первое место по борьбе с наркотиками среди всех субъектов нашей страны. Руководитель УФСКН в нашем регионе Бузин кстати, подчёркивал, что в этом есть и заслуга ВОД «СТОПНАРКОТИК» — это более 50 профилактических лекций в ссузах и ВУЗах, школах, в том числе и наш проект «Киберпатруль», который позволил вместе с Роскомнадзор отправить на блокировку за 6 месяцев более 5 тысяч ссылок и сайтов, где распространяли наркотики», — пишет Илья Зотов (орфография и пунктуация сохранены).

К слову, за пять часов петицию подписали только 40 человек.

ИА REGNUM напоминает, что в канун выборов в Госдуму РФ, на которых Антон Беляков возглавляет территориальный список«Справедливой России», депутаты Законодательного собрания Владимирской области заявили, что намерены обратиться к губернатору Светлане Орловой и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с предложением обязать сенатора Антона Белякова отчитаться об итогах своей деятельности перед депутатами и избирателям. В ответ на это сенатор заявил, что спикер заксобрания Владимир Киселев за время своей работы на посту внес на рассмотрение депутатам всего три законопроекта. Владимир Киселев ответил на это, что депутаты просто хотели заслушать отчет сенатора.