Из зоопарка Бранденбурга сбежали два льва: никто не пострадал
Потсдам, Германия, 6 июля, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Сбежавшие из вольеров львы заставили волноваться посетителей зоопарка в Баруте к югу от Берлина, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В течение нескольких минут зоопарк был эвакуирован. В это время в нем находились около 100 человек.
Львица вышла из своего вольера и беспокойно ходила вокруг. «Казалось, что она хотела вернуться обратно в загон», — говорит представитель полиции. Через два часа ветеринар произвел выстрел из парализатора в львицу и разрядил обстановку. Находившаяся под наркозом дикая кошка была возвращена в ограду силами пожарной службы.
Другой хищник не ушел далеко, он остановился в соседнем огороженном вольере.
Причины бегства животных пока неизвестны.
В Wildpark Johannismühle живут около 500 зверей, включая волков, львов, бурых медведей, зубров и диких лошадей. Ежегодно бранденбургский зоопарк площадью в 100 га посещают до 70 000 людей.