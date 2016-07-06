Потсдам, Германия, 6 июля, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Сбежавшие из вольеров львы заставили волноваться посетителей зоопарка в Баруте к югу от Берлина, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Цитата из х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России». реж. Эльдар Рязанов. 1973. СССР-Италия «Ну зачем тебе сокровища?»

В течение нескольких минут зоопарк был эвакуирован. В это время в нем находились около 100 человек.

Львица вышла из своего вольера и беспокойно ходила вокруг. «Казалось, что она хотела вернуться обратно в загон», — говорит представитель полиции. Через два часа ветеринар произвел выстрел из парализатора в львицу и разрядил обстановку. Находившаяся под наркозом дикая кошка была возвращена в ограду силами пожарной службы.

Другой хищник не ушел далеко, он остановился в соседнем огороженном вольере.

Причины бегства животных пока неизвестны.

В Wildpark Johannismühle живут около 500 зверей, включая волков, львов, бурых медведей, зубров и диких лошадей. Ежегодно бранденбургский зоопарк площадью в 100 га посещают до 70 000 людей.