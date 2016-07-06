Симферополь, 6 июля, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Если были украинские военные, готовые применить против крымчан танки, то действия «вежливых людей» в Крыму в 2014 году выглядят вполне обоснованными. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя высказывания спикера Генштаба ВС Украины Владислава Селезнева о готовности украинских военных применять танки в Крыму весной 2014 года.

ИА REGNUM Выбор Крыма

«Откровения» украинских вояк лишний раз подтверждают правильность выбора крымчан, которые не захотели жить в одной стране с отморозками, готовыми стрелять в них из танковых орудий, — написал Аксёнов на своей странице в Facebook. — Селезнев фактически признал, что решительные действия России в лице «вежливых людей» по защите мирного населения Крыма были абсолютно оправданы».

По мнению главы республики, именно присутствие на полуострове «вежливых людей» стабилизаровало обстановку в регионе в разгар «крымской весны». «Правильно, что этот деятель, который сегодня сидит в Киеве и рассказывает о танках, не сделал глупых шагов. Выиграть он бы все равно не смог, а уйти из Крыма ему бы никто не дал», — констатировал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев заявил в интервью «Радио «Свобода», что в 2014 году во время событий «крымской весны» нынешний командующий вооруженных сил ВМС Украины Игорь Воронченко, а тогда — заместитель командующего флотом и береговой обороной, был готов применить против ополчения танки. «Танки Т-64Б уже были загружены на трейлеры в 36-й бригаде», на их борту был соответствующий боекомплект», — сказал Селезнев.

По его словам, Игорь Воронченко попросил разрешения в Киеве на применение оружия, но Киев разрешения не дал.