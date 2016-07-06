Калуга, 6 июля, 2016, 18:32 — ИА Регнум. В Избирательной комиссии Калужской области продолжается прием документов от кандидатов в депутаты Государственной думы РФ. Как сообщили сегодня, 6 июля, корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме, в комиссию поступили документы о выдвижении от кандидата по одномандатному избирательному округу№ 99 (Калужская область — Калужский одномандатный избирательный округ) Горбатина Вячеслава Александровича (самовыдвижение).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Документы приняты Рабочей группой, которая выдала кандидату письменное подтверждение о получении избирательных документов. Комиссия разрешила кандидату открыть специальный счет, без которого нельзя вести предвыборных действий.Теперь ему для регистрации придется собрать 12 тыс. голосов калужских избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2015 года президиум ЦК КПРФ снял Вячеслава Горбатина с выборов в Законодательное собрание Калужской области. На основании этого решения Калужский облизбирком ликвидировал регистрацию его в качестве кандидата в депутаты, а областной и Верховный суды жалобу Горбатина по этому поводу отклонили.

Вячеслав Горбатин считается активным оппозиционером местной власти и, в частности, постоянным оппонентом губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и спикера областного парламента Виктора Бабурина.