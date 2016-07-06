Барселона, Испания, 6 июля, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Испанский футбольный клуб «Барселона» выразил поддержку аргентинскому футболисту Лионелю Месси и его отцу Хорхе Орасио, которые получили 21 месяц тюрьмы за уклонение от уплаты налогов. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-служба «Барселоны».

Rafael Amado Deras Лионель Мессии

В клубе считают, что поскольку Месси исправил свою ситуацию в налоговой инспекции в Испании, то он не должен быть привлечен к уголовной ответственности. «Барселона» продолжит поддерживать Месси и его семью, а также любые его действия в защиту своей чести и законных интересов.

Напомним, ранее сегодня, стало известно, что суд Испании приговорил Месси и его отца к 21 месяцу тюрьмы за уклонение от уплаты налогов в размере € 4,1 млн с прибыли, полученной в 2007, 2008 и 2009 годах. Также футболиста и его отца приговорили к к штрафам на €2 млн и €1,5 млн соответственно.

Месси ещё может подать апелляцию. Кроме того, наказание до двух лет в Испании можно отбывать под испытательным сроком.

Напомним, после чемпионата Америки, в котором Аргентина уступила в финале сборной Чили, Мессии заявил об уходе из национальной сборной. Футболист заявил, что сосредоточится на клубной карьере в «Барселоне».