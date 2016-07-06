Саранск, 6 июля, 2016, 18:20 — ИА Регнум. В Мордовии выпустят единую социальную электронную карту (ЕСЭК) на базе платежной системы «Мир». Соответствующее трехстороннее соглашение подписали глава региона Владимир Волков, генеральный директор АО «НСПК» Владимир Комлев и президент АККСБ «КС БАНК» Владимир Грибанов, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

mironline.ru Карта платёжной системы «Мир»

Республика одна из первых в России приступила к реализации проекта по внедрению социальной электронной карты на базе платежной системы «Мир». Планируется, что в дальнейшем перечень предоставления социальных услуг населению будет расширяться, в него войдут и услуги сферы здравоохранения.

«Эта карта позволит сделать максимально прозрачными использование бюджетных средств, создаст новые возможности для жителей региона, позволит перейти на новый уровень оказания социальных услуг», — считает глава Мордовии.

Правительство республики с помощью карты сможет адресно предоставлять различную помощь для нуждающихся групп граждан, а также оценивать эффект от полученной помощи. Жители Мордовии смогут использовать ЕСЭК как средство платежа, а также получать по ней социальные, транспортные, информационные, образовательные и другие услуги.

На карте также будет размещено приложение учета контроля доступа. Первыми пользователями новых карт станут студенты МГУ имени Н.П.Огарева. В ближайшее время они будут получать стипендию на ЕСЭК на базе платежной системы «Мир», смогут пройти по карте в любое подразделение университета, а также использовать карту как льготный проездной.

Отметим, инвестором проекта выступил КС БАНК, что позволит создать качественно новый подход к оптимизации затрат регионального бюджета при развитии социальной инфраструктуры. Реализация проекта, совмещающего банковское приложение и социальные составляющие, проходит под эгидой Банка России. Все компоненты платежно-сервисного инструмента спроектированы при участии разработчиков «НСПК», специалистов платежной и IT-отрасли, и производятся ведущими российскими предприятиями. Карта изготовлена на базе электронного чипа российской разработки и производства ОАО «НИИМЭ и Микрон».