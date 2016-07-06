Владикавказ, 6 июля, 2016, 18:13 — ИА Регнум. В Северной Осетии начато уголовное преследование в отношении директора теплоснабжающего предприятия ООО «Теплоснабтрест». Как сообщили 6 июля корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре РСО-Алания, действия должностного лица оцениваются правоохранителями как мошенничество в особо крупном размере.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тропки

Как рассказали в надзорном ведомстве, в октябре прошлого года между ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск» и ООО «Факел», исполняющим обязанности директора которого также является фигурант уголовного дела, был заключен договор на поставку газа в 32 котельные, расположенные на территории города Алагира. Однако, как установлено в ходе прокурорской проверки, ООО «Факел» эксплуатацию котельных не осуществляет. Поставляемый же по договору газ используется и потребляется ООО «Теплоснабтрест», которое и получает прибыль за оказание услуг по теплоснабжению населения.

При этом счета на оплату газа выставляются ООО «Факел», в связи с этим у организации накапливается задолженность за поставленный газ, которая по состоянию на март 2016 года составляет свыше 12 млн рублей. Ввиду созданной ситуации, задолженность не может быть фактически взыскана. За расследованием уголовного дела прокуратурой установлен контроль.

Напомним, что в республиканском надзорном ведомстве требуют привлечь к уголовной ответственности также гендиректора ООО «ТулузаИнтерСервис» и бывшего заместителя начальника коммунального отдела комитета ЖКХ мэрии города Владикавказа. Установлено, что директор в сговоре с бывшим теперь чиновником администрации североосетинской столицы, предоставил в мэрию документы, свидетельствующие о подключении многоквартирного дома к канализационной системе и локальным очистным сооружениям. На основании указанных документов администрацией было выдано разрешение на вывод объекта в эксплуатацию.