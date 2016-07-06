Иваново, 6 июля, 2016, 18:06 — ИА Регнум. Объекты Ивановской ДСК (дочка скандально известной строительной компании СУ-155) возводятся с отставанием от графика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте строительства и архитектуры Ивановской области по итогам встречи с инициативной группой дольщиков компании 5 июля.

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На встрече по каждому из домов, которые достраиваются АКБ «Российский капитал», был сверен объем уже выполненных работ с графиками достройки. Установлено, что по девяти из 12 объектов зафиксировано отставание от графиков от двух недель до двух месяцев.

Начальник департамента строительства и архитектуры Максим Громов отметил, что строительство ведется, однако его темпы не в полной мере соответствуют ранее заявленным.

Однако, по его словам, от банка поступили официальные подтверждения завершения строительства в указанный в графиках срок независимо от текущего отставания. По словам Максима Громова, темпы строительства домов Ивановской ДСК будут обсуждаться с представителями банка в ближайшее время.

Представители дольщиков предложили реализовать в Ивановской области пилотный проект по введению общественного контроля за ходом достройки объектов в рамках санации ГК СУ-155 и выразили готовность взять на себя эти функции. Ранее о проведении подобного эксперимента говорил старший вице-президент АКБ «Российский капитал» Марат Оганесян в ходе работы круглого стола в Общественной палате Российской Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ивановская ДСК», дочка скандально известной компании СУ-155, в Иванове должна была возвести 13 многоквартирных домов. Число дольщиков в Иванове составляет около 2,8 тыс. человек, причем около 80% из них приобрели квартиры в ипотеку. Трудности у компании начались в конце 2014 года — тогда активность на нескольких строительных объектах снизилась, дома так и остались недостроенными. В 2015 году региональные власти взяли ситуацию под контроль, был запущен механизм санации с привлечением АКБ «Российский Капитал» в качестве основного участника.