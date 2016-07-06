Томск, 6 июля, 2016, 18:05 — ИА Регнум. Инновационный противоболевой препарат, который разрабатывают сибирские ученые, признан одним из ста лучших изобретений России по итогам 2015 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе инновационных организаций Томской области.

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Над созданием лекарства работают ученые томской компании «ИФАР» и Института органической химии Сибирского отделения РАН. В отличие от существующих сильнодействующих противоболевых препаратов, средство не оказывает наркотического воздействия на организм.

«Известные противоболевые препараты воздействуют на опиоидные рецепторы и являются наркотическими средствами. Молекула, которая стала основой для нового лекарства, влияет на другие каннабиноидные рецепторы и, по полученным данным, не вызывает привыкания, характерного для анальгетиков центрального действия», — говорит генеральный директор «ИФАР» Вениамин Хазанов.

Молекулу, обладающую анальгезирующими свойствами, ученые получили в результате синтеза нового класса веществ. По химической структуре она принципиально отличается от природных соединений, на основе которых производятся современные наркотические лекарства от боли. Анальгетическую активность молекулы исследователи обнаружили в ходе всесторонней оценки возможных биологических эффектов нового соединения.

«Каждую новую молекулу фармакологи пропускают через своеобразные «сита» — стандартные модели для проверки ее свойств, — объясняет Вениамин Хазанов. — Одно «сито» позволяет выяснить, не воздействует ли она на бактерии, другие тестируют действие на основные жизненно-важные системы организма в норме и патологии. Иногда обнаруженные таким образом или в клинических испытаниях «сопутствующие» возможности становятся доминирующими для разработки нового лекарства. Так было, например, с силденафилом, который испытывали в клинике в качестве средства для улучшения кровообращения сердца. Выявленные побочные эффекты препарата привели к появлению Виагры — третьего величайшего случайного достижения в медицине, после рентгеновских лучей и пенициллина».

Сейчас над разработкой нового анальгетика продолжает трудиться целый коллектив ученых — биологи, нейробиологи, химики, фармакологи, химические аналитики. Изобретение запатентовано в России, идет процесс международного патентования. К концу 2016 года разработчики планируют начать испытания препарата на животных. Изобретением заинтересовались зарубежные компании, с которыми ведутся переговоры. При наличии инвестиций получить готовое для регистрации лекарство можно через 7−8 лет. Как говорят разработчики, по стоимости оно будет доступно всем слоям населения.