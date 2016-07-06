Рига, 6 июля, 2016, 18:05 — ИА Регнум. Рассматривая аспекты, связанные с предпринимательством, предприниматели Латвии негативно оценивают ситуацию в стране. Особенно это касается налоговых ставок, сумм и порядка уплаты. Об этом свидетельствует опрос «Citadele Index», сообщает LETA.

Маринус ван Реймерсвале. Меняла и его жена. Фрагмент

Таким образом, «очень плохо» оценивают налоговую политику Латвии 24% предпринимателей, а еще 48% —скорее плохо. 0,2% респондентов, считают налоговую политику в Латвии хорошей.

Что же касается ситуации с поддержкой предпринимателей самоуправлениями — 23% респондентов оценили отрицательно, 32% — скорее отрицательно, очень хорошей ее считает только 1%.

Две трети предпринимателей недовольны регулирующими и административными требованиями государства и самоуправлений. Также отрицательно оцениваются доступность рабочей силы и поддержка со стороны ЕС. Особенно отрицательно настроены предприниматели в Латгалии (восточный регион Латвии), там 49% дали ответ «очень плохо» и 25% «скорее плохо».

В свою очередь, экономист банка «Citadele» Мартиньш Аболиньш прокомментировал ситуацию сложившуюся в сфере предпринимательства: «Заметно, что предпринимателям не хватает веры в изменения к лучшему в будущем, в эффективность работы государства и самоуправлений и их реальную поддержку».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии самое тяжелое в Прибалтике налоговое бремя на рабочую силу. Из-за этого латвийские предприятия проигрывают соседям в конкурентной борьбе. В свою очередь Латвийская конфедерация работодателей предупреждает: если правительство не изменит налоговую политику, пятая часть бизнеса будет вынуждена уволить работников. В стране проживает менее 2 млн человек, 575 тысяч из которых или только третья часть работает в частном секторе и приносит доходы, налоги с которых пополняют государственную казну.

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