Владимир, 6 июля, 2016, 18:03 — ИА Регнум. В 2015 году бюджет Владимирской области недополучил примерно 1 млрд рублей в виде налогов. Об этого говорится в постановлении администрации Владимирской области об утверждении основных направлений налоговой политики на 2017 год, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Почти четвертую часть этой суммы составляет недополученная прибыль по земельному налогу — примерно 230 млн рублей. При этом, как уточняется в постановлении, этот ущерб не компенсируется из федерального бюджета.

Кроме того, в тексте документа говорится о том, что региональный бюджет также несет потери из-за «серых» зарплат.

При этом в 2015 году в рамках исполнения поручений, о которых Владимир Путин говорил в рамках послания Федеральному Собранию РФ, во Владимирской области были введены некоторые дополнительные льготы. К примеру, расширен перечень сфер, где может применяться патентная система налогообложения. Также в регионе снижена ставка с 6% до 4% по упрощенной системе налогообложения.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе ежегодного послания в 2016 году Владимир Путин предложил снизить до нуля ставку налога на прибыль для предприятий, которые работают в сфере импортозамещения. У экспертов это предложение вызвало неоднозначную реакцию. К примеру, директор региональной программы Независимого института соцполитики Наталья Зубаревич заявила, что это будет дырой в бюджете регионов.