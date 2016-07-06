Симферополь, 6 июля, 2016, 18:03 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксенов отправил в отставку министра жилищно-коммунального хозяйства полуострова Александра Жданова. Об этом Аксенов написал в своем Fwcebook сегодня, 6 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Аксенов сообщил, что причин для отставки Жданова было несколько. Одна из них — это низкое освоение бюджетных средств и низкая реализация программы по переселению из аварийного жилья.

«Еще раз подчеркну — если кто-то взял на себя обязательства и не выполнил их, то ничего личного — работу придется искать в другом месте. В органах государственной власти сегодня такие люди работать не будут», — грозно предупредил Аксенов.

Кто заменит Жданова пока не известно.

Жданов был министром ЖКХ Крыма с июля 2014 года. Министры в крымском правительстве меняются довольно часто. Последний раз в отставку по собственному желанию ушел министр спорта Крыма Георгий Шестак.